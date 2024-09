Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen am Sonntag

Meinerzhagen Valbert (ots)

Am Sonntag hat unser Verkehrsdienst zwischen 11:30 und 15:30 Uhr die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern an der L707 / Ebbestraße überprüft. Es fuhren 761 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, darunter 101 Krafträder. In 54 Fällen wurden Verwarngelder erhoben, 3 richteten sich an Kradfahrer. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden in 33 Fällen gefertigt, 6 davon betrafen Kradfahrer. Ein Autofahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Krad wies technische Mängel auf. Am schnellsten war bei Tempo 60 ein Ford-Fahrer aus dem MK, das Fahrzeug wurde mit 106 km/h gemessen. Die Polizei wird auch künftig solche Kontrollen durchführen, zu hohe Geschwindigkeit ist eine der hauptsächlichen Unfallursachen. (lubo)

