POL-MK: Opfer und Zeuge einer Bedrohung gesucht

Plettenberg/Altena (ots) - Am Ende einer Taxifahrt von Altena nach Plettenberg hat ein Mann am Samstagabend eine Gesundheitskarte als "Pfand" hinterlassen und ist verschwunden. Der Mann hatte sich gegen 22.30 Uhr am Markaner in Altena in ein Taxi gesetzt und den Fahrer aufgefordert, ihn zum Bahnhofsplatz nach Plettenberg zu fahren. Dort bekundete der Fahrgast, dass er kein Geld habe. Er wollte angeblich bei seiner Freundin Geld holen und hinterließ dem Chauffeur eine auf ...

mehr