Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Versprechung, Tätersuche nach Angriff, Einbrecher erfolglos

Iserlohn (ots)

Falsche Versprechung

Ein 25 Jahre alter Iserlohner stieß beim Surfen im Internet auf ein vermeintlich günstiges Angebot, um sich einen Online-Shop einrichten zu lassen. Für umgerechnet fast 500 Euro erfolgte die erste Zahlung, doch es wurde immer mehr Geld gefordert, um weitere angebliche Funktionen freizuschalten. Der Iserlohner erkannte hier den Betrug und verständigte die Polizei, die nun ihre Ermittlungen aufgenommen hat.

Tätersuche nach Angriff

Ein 21 Jahre alter Iserlohner wurde an der Hagener Straße durch einen ihm Unbekannten angegriffen, dies geschah in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr an der Hagener Straße. Der Iserlohner war zu Fuß unterwegs, als ihn plötzlich ein Mann mit den Worten "Was willst du?" ansprach und Pfefferspray gegen den Geschädigten einsetzte. Danach wurde der Iserlohner mit einem Gegenstand geschlagen, ein Rettungswagen erschien zur Wundversorgung vor Ort und der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen, in der Nähe konnte trotz Suche ein Täter nicht mehr gefunden werden.

Einbrecher unterwegs

An der Altenaer Straße versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus zu kommen, dabei machten sie sich an einer Holztür zu schaffen. Sie hielt jedoch stand, es kam nur zu Beschädigungen. Tatzeit war die Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 19:30 und 9 Uhr. Auch auf der Emst versuchten Einbrecher ihr Glück: Sie versuchten sich an drei Gartenhütten, dort wurden von Samstag auf Sonntag Hebelspuren an den Türen hinterlassen. Offenbar gelang es nicht, ins Innere einzudringen. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

