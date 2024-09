Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ford-Fahrer gesucht, Automaten geknackt, Randale im Parkhaus

Lüdenscheid (ots)

Zeugensuche nach Auseinandersetzung

Ein 22 Jahre alter Lüdenscheider wurde am Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr von einem Unbekannten an der Fuelbecker Straße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er hatte an der Straße Streit mit seiner weiblichen Begleitung und ein grauer Ford mit MK-Kennzeichen fuhr vorbei, besetzt mit drei Männern. Der Fahrer sprach das Paar auf den verbalen Streit an und geriet mit dem Geschädigten in eine verbale Auseinandersetzung, im Zuge dessen schlug der Fahrer auf den Lüdenscheider ein und fuhr fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der gesuchte Ford-Fahrer wird als etwa 190cm groß beschrieben und trug einen schwarzen Rollkragenpullover, sowie dunkle Haare und Bart, dazu hatte er eine Jeans an.

Automaten geknackt

Unbekannte haben Am Brügger Bahnhof die Metallblende zu der Münzautomatik eines Automaten gewaltsam geöffnet und einen bislang unbekannten Geldwert entwendet, die Polizei sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr. Ebenso in Schalksmühle: an der Heedfelder Straße machten sich Unbekannte an den Münzautomaten einer Autowaschanlage zu schaffen, auch hier wurde Geld erbeutet. Die Tat geschah jedoch schon von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 10:30 Uhr.

Randale im Parkhaus

Samstagmittag haben Unbekannte gegen 12 Uhr Kabel aus der Wand eines Treppenhauses im Parkhaus gerissen, Lampen zerstört und Wände beschädigt. Zeugen, die den Vorfall an der Martin-Niemöller-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell