POL-EL: Meppen - Einbruch in Lagerhallen

Dalum (ots) - Zwischen dem 9. und dem 12. Februar wurde das Wartehäuschen an der Bushaltestelle Neuer Diek in Dalum von bislang unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1000 Euro. Wer Angaben zu der Tat oder dem Schriftzug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

