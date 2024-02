POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots) - Am Sonntag kam es in Esterwegen an der Straße Hinterm Berg links / Ecke In den Dillen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Renault war gegen 12.30 Uhr IN Richtung Hauptstraße unterwegs. Als sie bremste, um nach rechts in die Straße In den Dillen abzubiegen, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf den Renault auf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den ...

