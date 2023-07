Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unwetter sorgt für Einsätze

Landkreis Sömmerda (ots)

Starker Regen und Wind sorgten am Montagabend gleich für mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr im Landkreis Sömmerda. Am Ortsausgang Schloßvippach waren eine Baustellenabsperrung sowie mehrere Äste auf die Straße gefallen, sodass die Fahrbahn blockiert war. Auf der Landstraße zwischen Kleinbrembach und Vogelsberg war eine Baustellenampel umgefallen. Ein umgestürzter Kabelpfeiler beschäftigte die Rettungskräfte im Bereich Vogelsberg am Abzweig Orlishausen. Außerdem fielen zwei Bäume dem Wetter zum Opfer. Zwischen Weißensee und Sömmerda war ein Baum umgefallen. In Eckstedt brach die Krone eines Baumes ab und fiel gegen die Fassade einer Schule. Glücklicherweise entstand hier nur geringer Sachschaden. Personen wurden in keinem der Fälle verletzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell