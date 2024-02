Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Menschliche Überreste aus Kanal geborgen (Ergänzung)

Nordhorn (ots)

Am Samstag haben Fußgänger im Ems-Vechte-Kanal an der Veldhauser Straße in Nordhorn gegen 14.20 Uhr menschliche Überreste gefunden (wir berichteten). Diverse Einsatz- und Spezialkräfte waren bis in die Nacht vor Ort im Einsatz. Auch am Sonntag wurde der Bereich rund um den Fundort abermals intensivst abgesucht. Seit dem Vormittag findet die angeordnete Obduktion statt. Diese wird sich vermutlich noch bis in die Abendstunden hinziehen. Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell