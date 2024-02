Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu

Lüneburg (ots)

Bezugnehmend auf unsere am heutigen Tage um 11:55 Uhr veröffentliche Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/5720619 können zum Abschluss des Einsatztages folgende weitere Informationen herausgegeben werden:

Durch das Gericht wurden Vermögensarreste in Höhe von über 9 Mio. EUR angeordnet. Es wurden daher mehrere Immobilien beschlagnahmt und zahlreiche Konten im In- und Ausland eingefroren. Außerdem wurden zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte beschlagnahmt, darunter vor allem Datenträger, aber auch Kraftfahrzeuge und Luxusgüter wie Handtaschen, Uhren sowie Gemälde. Die Auswertung der Beweismittel wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein.

Gegen einen der Hauptbeschuldigten konnte ein vorliegender Haftbefehl vollstreckt werden. Nach richterlicher Bestätigung des Haftbefehls ist die Person in eine Justizvollzugsanstalt überführt worden.

Bei der Durchführung der heutigen Maßnahmen sind insgesamt rund 250 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Hierzu zählen Kräfte der Polizeien der Länder Niedersachsen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade, des Bundeskriminalamtes, von Europol und vom Zoll. Neben den deutschen Behörden sind auch Angehörige der ausländischen Einheiten der Guardia Civil und der Polizei in Polen im Einsatz gewesen.

Polizeipräsident Thomas Ring dazu:

"Der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg ist hier in beispielhafter internationaler Zusammenarbeit mit der Justiz und anderen Strafverfolgungsbehörden ein beeindruckender Ermittlungserfolg gelungen. Durch die Veruntreuung von mehreren Millionen Euro sind viele Genossenschaftsmitglieder finanziell stark geschädigt worden. Durch den heutigen Schlag gegen die organisierte Tätergruppe konnte verhindert werden, dass sich der Schaden der Genossenschaftsmitglieder vergrößert und die Clanangehörigen weiterhin von dem Geldwäschenetzwerk profitieren. Bedanken möchte ich mich bei allen Beteiligten der heutigen Aktion und den ermittelnden Kräften, die diesen Erfolg durch ihre akribische Arbeit erzielt haben. Dank gilt auch unseren Kolleginnen und Kollegen der Guardia Civil in Spanien, der Stadtpolizei in Lodz/Polen, der Landespolizei Hamburg, der Landespolizei Rheinland-Pfalz, den Verbindungsbeamten in Spanien und Polen, Europol und dem BKA für die professionelle Zusammenarbeit."

