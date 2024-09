Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Vereinsheim an der Bahnhofstraße eingebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Täter, der kurz vor 1 Uhr die Kamera zur Seite schwenkt. Anschließend wurden eine Tür aufgebrochen und der Aufenthaltsraum durchwühlt. Am Morgen stellte ein Zeuge den Einbruch fest und informierte die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme sah es so aus, als hätte der Einbrecher keine Beute gemacht.

Während Polizeibeamte am Samstag kurz vor 2 Uhr einen Pkw auf der Breddestraße kontrollierten, fiel ihnen ein anderes, verdächtiges Fahrzeug auf. Der Wagen stand zunächst vor dem Imbiss auf dem Parkplatz gegenüber und fuhr nun auffällig eilig in Richtung L697 davon. Die Beamten schauten sich den Imbiss an und bemerkten frische Einbruchspuren. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem 1er BMW mit Hagener Kennzeichen ein. Kurze Zeit später fiel der BMW auf der Hagener Straße in Altena auf - ebenfalls wegen seiner eiligen Fahrweise. Eine Polizeistreife stoppte den Wagen schließlich am Ortseingang Grüne auf der B 236 in Iserlohn. Die Polizei stellte die Identitäten der Insassen fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell