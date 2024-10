Plettenberg (ots) - Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Vereinsheim an der Bahnhofstraße eingebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Täter, der kurz vor 1 Uhr die Kamera zur Seite schwenkt. Anschließend wurden eine Tür aufgebrochen und der Aufenthaltsraum durchwühlt. Am Morgen stellte ein Zeuge den Einbruch fest und informierte die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme sah es so aus, als hätte der Einbrecher keine Beute gemacht. Während Polizeibeamte ...

