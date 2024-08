Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiv und widerspenstig

Jena (ots)

Donnerstagabend beschäftigte ein40-Jähriger mit seinem Verhalten sowie Taten im Bereich der Katharinenstraße die Beamten. Zuerst stellte er sich auf die Straße, als gerade eine Radfahrerin angefahren kam. Diese musste scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend trat dieser gegen das Fahrrad, ohne es zu beschädigen. In der weiteren Folge wandte sich der Mann von der unbekannten Radfahrerin ab und begab sich zu einem offenstehenden Fenster in der Katharinenstraße. Hier versuchte er durch dieses hindurchzusteigen, was dem 47-Wohnungsinhaber missfällt. Daraufhin versuchte der 40-Jährige diesen zu bespucken, was nur durch das Schließen des Fensters nicht gelang. Die hinzugerufenen Beamten konnte den Störenfried stellen. Da dieser weiterhin aggressiv auftat, musste er gefesselt werden. Im Zusammenwirken mit einem Notarzt erfolgte schlussendlich die Übergabe an eine klinische Einrichtung. Die fälligen Anzeigen wurden gefertigt.

