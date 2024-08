Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit an Kasse endet in Körperverletzung

Jena (ots)

Offenkundig uneins über die Reihenfolge an einer Supermarktkasse am Emil-Höllein-Platz waren sich am Donnerstagabend ein 43- und ein 21-Jähriger. Der zu Beginn noch verbal geführte Disput über die die jeweilige Position in der Schlange mündete im Ergebnis mit einem Faustschlag ins Gesicht des 21-Jährigen durch seinen 43-Jährigen gegenüber. Diese muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell