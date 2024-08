LPI-J: Zu viel des Guten

Weimar (ots) - Für mehr als einhundert Euro hat am Dienstag eine Frau ihren Van an einer Tankstelle der Landgemeinde Am Ettersberg betankt. Mit der Begründung, dass ihr die PIN ihrer Geldkarte entfallen war, hinterließ sie ihre Daten bei der Mitarbeiterin der Tankstelle und wollte zeitnah zum Begleichen der Rechnung zurückkommen. Nachdem sie dies nicht tat, wurde Anzeige erstattet. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Betrügerin, sowie deren ...

