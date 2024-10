Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale führt ins Gewahrsam

Iserlohn (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Streit an einem Mehrfamilienhaus an der Lüdenscheider Straße gemeldet. Um 4:50 Uhr kam es dann bei Eintreffen der Polizei vor Ort zur Konfrontation mit einem 19-Jährigen. Dieser stand mit einem Hammer und einem Baseballschläger in den Händen auf der Straße und näherte sich den Polizisten. Er legte die Sachen schließlich nach mehreren Aufforderungen und Androhungen ab, dennoch setzte er gegenüber den Beamten Gewalt ein, wie zum Beispiel einen Kopfstoß. Er wurde durch die Polizei ins Gewahrsam verbracht, es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und des tätlichen Angriffs auf die Beamten eingeleitet. (lubo)

