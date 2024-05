POL-PDNR: Sachbeschädigung am Kindergarten in Straßenhaus

Unkel (ots) - Im Laufe des Montagvormittags wurde in der Straße Am Graben von einem Pkw Skoda fahrzeugtypische Teile entwendet. So entfernten die bislang unbekannten Täter die Nabendeckel von den Felgen, ein Fahrzeugemblem, ein Schriftzug des Typs "RS", sowie ein Stempel des Frontkennzeichens. Bei dem Entfernen der Teile benutzten die Täter vermutlich einen Schraubendreher, sodass am Lack auch Beschädigungen ...

