POL-OG: Oppenau - Unfall aufgrund Schneeglätte

Baden-Baden (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein Renault in der Baden-Badener Innenstadt in Brand. Die 42-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr bereits einige Kilometer bis Baden-Baden, bevor sie im Bereich Eichstraße/Lichtentaler Straße (Augustaplatz) Rauch aus dem Motorraum wahrnehmen konnte. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatte brannte der Pkw trotz ...

