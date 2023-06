POL-SU: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegburg (ots) - Im Zeitraum von Montag (19. Juni), 18:30 Uhr, bis Dienstag (20. Juni), 06:00 Uhr, wurde in ein Friseurgeschäft am Europaplatz in Siegburg eingebrochen. Unbekannte hebelten die Eingangstür des Salons auf und entwendeten einen Laptop, Haarschneidemaschinen und rund 300 Euro Bargeld. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat und Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re) ...

mehr