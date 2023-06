POL-SU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 25-jähriger Vermisster wohlbehalten gefunden

Sankt Augustin (ots) - Am Montagabend (19. Juni) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bonner mit seinem VW die Siegstraße in Richtung Troisdorf. In dem Auto befanden sich noch drei weitere Fahrzeuginsassen (18, 19 und 20 Jahre alt aus Bonn). Gleichzeitig befuhr ein 36-jähriger Bonner mit seinem VW ...

mehr