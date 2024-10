Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Alleinunfall auf der Emsdettener Straße, fünf Verletzte 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Auf der Emsdettener Straße in Reckenfeld ist es in der Nacht zu Samstag (05.10.24) gegen 01.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Die Straße musste über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr mit einem grauen VW auf der Emsdettener Straße in Richtung Greven. Der Wagen war mit insgesamt fünf Personen besetzt. Der 18-Jährige verlor auf Höhe des Klärwerks die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Autofahrer, der ersten Erkenntnissen zufolge unter Alkoholeinfluss stand, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Eine 17-jährige Beifahrerin aus Hörstel sowie ein 15-jähriger Beifahrer aus Greven wurden schwer, eine 17-jährige Beifahrerin aus Greven sowie ein 16-jähriger Beifahrer aus Greven leicht verletzt. Alle Insassen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt. Neben Rettungswagen und Notärzten sowie der Feuerwehr war auch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell