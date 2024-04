Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Bistro in 18465 Triebsees und versuchter Diebstahl eines Spielautomaten

Neubrandenburg (ots)

Am 20.04.2024 gegen 01:30 Uhr drangen zwei unbekannter Täter gewaltsam in ein Bistrow im Verbindungsweg in 18465 Triebsees ein. Ziel der Täter war es einen im Bistro befindlichen Spielautomaten zu entwendet. Durch die im Bistro verbaute Überwachungstechnik wurde der Eigentümer über den Einbruch informiert. Dieser begab sich umgehend vor Ort. Dort konnte er die beiden Täter noch antreffen. Diese hatten den Spielautomaten in einem mitgeführten weißen Fahrzeug (ähnlich einem VW Caddy) verladen und flüchteten mit diesem, als der Eigentümer vor Ort eintraf. Auf der Flucht verloren sie den Spielautomaten aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchteten sie in ein nahegelegenes Waldgebiet. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen aus den umliegenden Polizeirevieren zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 - 570, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell