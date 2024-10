POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (08.10.) gegen 11.45 Uhr ist in St. Arnold ein 9-jähriger Junge auf seinem Weg von der Schule nach Hause von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Junge lief auf dem Gehweg der Mörikestraße in Richtung Lönsstraße. Hier begegnete ihm ein Mann mit einem Schäferhund. Der ...

mehr