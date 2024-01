Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Bauernhofbrand in Hiesfeld

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Aufgrund eines gemeldeten Bauernhofbrandes rückte am heutigen Nachmittag alle Einheiten der Feuerwehr Dinslaken und der ELW 2 der Kreisleitstelle Wesel zur Försterstraße in den Ortsteil Hiesfeld aus. Der Brand befand sich in einer Wohnung oberhalb einer Stallung. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr waren alle Personen und Tiere aus dem Objekt geführt worden. Um den Brand ablöschen zu können, mussten die eingesetzten Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz und mit Strahlrohren ausgestattet, vorgehen. Der eigentliche Brand konnte so schnell gelöscht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten dauerten Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen etwas an. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort. Nach ca. 2,5 Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle abrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell