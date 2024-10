Polizei Steinfurt

POL-ST: 50. Plakette "Zuhause sicher" für den Wohnungsverein Rheine eG

Rheine (ots)

Am Montag (14.10.) hat Klaus Kattenbeck von der Kriminalprävention der Kreispolizei Steinfurt dem Vorstandsvorsitzenden des Wohnungsvereins Rheine die 50. Plakette des Netzwerks "Zuhause sicher" übergeben. Im Rahmen der landesweiten Polizei-Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" nahm Ludger Hellkuhl die Plakette entgegen, die jetzt an einem Wohnkomplex an der Richardstraße prangt.

Zwischen dem Wohnungsverein Rheine und der Kreispolizeibehörde Steinfurt gibt es seit Januar 2018 einen Kooperationsvertrag mit dem Ziel, dass der Bestand an Wohnungen des Wohnungsvereins kontinuierlich gegen Wohnungseinbruch gesichert wird. So werden bei Neu- und Umbaumaßnahmen nach Rücksprache mit der Kriminalprävention der Kreispolizei Steinfurt Fenster und Türen einer besonderen Widerstandsklasse verbaut, die den polizeilichen Empfehlungen entspricht. Zusätzlich wird auch besonderes Augenmerk auf das Thema städtebauliche Kriminalprävention gelegt. So werden neue Wohnquartiere so gestaltet, dass möglichst kein Sichtschutz für potenzielle Einbrecher besteht, unter anderem durch ausreichende Beleuchtung und Sichtachsen, um freien Blick auf die Objekte zu haben.

Mit der Übergabe der 50. Plakette "Zuhause sicher" hat der Wohnungsverein Rheine mittlerweile insgesamt 350 gesicherte Wohnungen.

Bei Interesse an Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie die Mitarbeiter der Kriminalprävention auf der Internetseite der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/node/7563

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell