Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:14 Uhr, verlor ein 81-Jähriger PKW-Fahrer in einem Kreisverkehr in der Prager Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Da Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt vorlagen, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 5500 Euro geschätzt.

