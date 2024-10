POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am späten Samstagabend (12.10.) informierten Zeugen gegen 22.00 Uhr die Polizei über einen Mülltonnenbrand an der Liedekerker Straße. Als die Beamten eintrafen, standen vier Mülltonnen, die sich in Höhe der Hausnummer 28 an der Zuwegung des dortigen Kindergartens befanden, in Vollbrand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

