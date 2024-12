Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 06.12.2024 gegen 07:15 Uhr befuhr offensichtlich ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw die B 212, aus Richtung Brake kommend, in Richtung Rodenkirchen. In Höhe der Unterführung des Alser Hellmer kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Schutzplanke und schleuderte eine größere Menge Erdreich auf die Fahrbahn. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

