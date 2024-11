PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Roller am Bahnhof gestohlen +++ Erfolgreicher Wechselfallenbetrug +++ Verkehrsunfallflucht in Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Roller am Bahnhof gestohlen,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Dienstag, 05.11.2024, 15:00 - 21:00 Uhr

(ms)Am Dienstag wurde in Oestrich-Winkel ein E-Roller entwendet. Zwischen 15:00 und 21:00 Uhr stand der E-Scooter samt Zahlenschloss angeschlossen am Bahnhof. Als der Besitzer zurückkam, war der E-Scooter verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. Erfolgreicher Wechselfallenbetrug,

Oestrich-Winkel, Unter Bein, Mittwoch, 06.11.2024, 19:15 Uhr

(ms)Am Mittwochabend gelang ein Wechselfallenbetrug in einem Einkaufsmarkt in Oestrich-Winkel. Um 19:15 Uhr konnte ein vermeintlicher Kunde an der Kasse den Kassierer beim Wechseln von Bargeld 250EUR in Scheinen entwenden. Der Täter verließ im Anschluss den Markt. Er kann als ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, mit kräftiger Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Bekleidung sind blaue Jeans, dunkelblaue Jacke, sowie eine schwarze Kappe bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter (06722) 9112 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht in Idstein,

Idstein, L3274/B275, Mittwoch, 06.11.2024, 11:35 Uhr

(ms)Am späten Mittwochvormittag kam es in Idstein zu einem Auffahrunfall mit Unfallflucht. Um 11:35 Uhr wollte die Fahrzeugführerin eines grauen Skoda Octavias von der Landesstraße 3274 auf die Bundesstraße 275 in Fahrtrichtung des Kreisels Rudolfstraße auffahren. Hierbei fuhr ein blauer Kleinwagen dem grauen Skoda auf und entfernte sich in Richtung Waldems-Esch. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Idstein unter (06124) 9394 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell