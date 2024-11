PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von Fahrrädern +++ Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz +++ Verkehrsunfallflucht vor Friseursalon +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl von Fahrrädern, Idstein-Wörsdorf, Wallbacher Straße, Montag, 04.11.2024, 17.30 Uhr bis Dienstag, 05.11.2024, 6.45 Uhr

(pa)Im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Wörsdorf zwei Fahrräder entwendet. Die beiden Fahrräder wurden zwischen 17.30 und 6.45 Uhr aus dem Hof eines Hauses in der Wallbacher Straße gestohlen. Dabei handelte es sich um braunes Mountainbike der Marke Stevens, Model S7 Pro und ein schwarzes Pedelec der Marke Radon, Modell Sunset Supreme Hybrid Lady, im Gesamtwert von über 2500,- Euro. Die Schlösser der beiden Fahrräder wurden durchschnitten und ebenfalls entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz, Idstein, Limburger Straße, Dienstag, 05.11.2024, 9.30 bis 13 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf einem Parkplatz an der Hochschule Fresenius in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9.30 und 13 Uhr wurde eine, auf dem Parkplatz abgestellte, graue Mercedes A-Klasse durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher, der vermutlich ein rotes Kraftfahrzeug führte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der A-Klasse beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise werden von der Polizei Idstein unter (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Verkehrsunfallflucht vor Friseursalon, Idstein, Limburger Straße, Dienstag, 05.11.2024, 17.55 Uhr

(pa)Am Dienstagabend ereignete sich in Idstein eine Verkehrsunfallflucht. Um 17.55 Uhr wurde ein weißer VW Tiguan, der in der Limburger Straße vor einem Friseursalon geparkt war, von einem anderen PKW beschädigt. Der Unfall wurde von schwarzen VW Passat Kombi verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Wörsdorf entfernte. Der Sachschaden an dem Tiguan wird vorläufig auf 1000,- Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Idstein unter (06126) 9394-0 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Heidenrod-Gerolstein, Landesstraße 341/Landesstraße 3033, Dienstag, 05.11.2024, 12.54 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf der Wisperstraße zwischen Lorch und Gerolstein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Um 12.54 Uhr verlor die 21-jährige Fahrzeugführerin eines roten Fiat im Bereich einer Kurve kurz vor Gerolstein die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben und kollidierte mit einer dort befindlichen Steinwand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000, - Euro, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell