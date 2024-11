PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Räuberische Erpressung in Eltville ++ Messer bei Kontrolle aufgefunden++Jugendlicher verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden++Brand von Gartenhütte++Zeugen nach Unfallfluchten gesucht++

Bad Schwalbach (ots)

1. Räuberische Erpressung in Eltville

Eltville, Rheingauer Straße, Samstag, 02.11.2024, 04:15 Uhr

(ck)Gegen 04:15 Uhr kam es im Bereich der Rheinstraße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 23- Jährigen aus Wiesbaden. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde dieser unter dem Einsatz körperlicher Gewalt aufgefordert sein mitgeführtes Bargeld herauszugeben. Hierbei wurde der junge Mann durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt. Der Beschuldigte, ein 24 -jähriger aus Oestrich-Winkel, konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ermittelt werden. Die Ermittlungen hierzu hat das entsprechende Fachkommissariat in Wiesbaden übernommen.

2. Messer bei Kontrolle aufgefunden

Eltville, Sonnenbergstraße "Kappeskerb", Samstag, 02.11.2024, 19:45 Uhr

(ck)Im Rahmen der diesjährigen "Kappeskerb" in Eltville wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten auch dieses Jahr intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Am Samstagabend wurde ein 14-jährigen Festbesucher kontrolliert. Bei ihm stellten die Kollegen ein verbotenes Butterflymesser in dessen Hosentasche fest. Das Messer wurde sichergestellt und der jugendliche Besucher der Veranstaltung verwiesen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Jugendlicher verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

(noe)Eltville, Kiedricher Straße, Samstag, 02.11.2024, 06:41 Uhr

Am frühen Samstagmorgen meldeten Anwohner der Polizei in Eltville einen Verkehrsunfall in der Kiedricher-Straße. Der Fahrer einer Mercedes A- Klasse, war seitlich in zwei geparkte PKW gefahren. Vor Ort stellte die Streife einen erst 16-jährigen Fahrer fest, welcher stark alkoholisiert war und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Da sich zudem auch noch Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde dem minderjährigen Fahrer durch einen Arzt Blut abgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR an allen Fahrzeugen. Gegen den Jugendlichen und die Halterin des PKW wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Brand von Gartenhütte in Rüdesheim

(ck)Rüdesheim, Birkenweg, Samstag, 02.11.2024, 22:34 Uhr

Am Samstagabend wurde der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises eine in Brand stehende Gartenhütte im Birkenweg in 65385 Rüdesheim gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr Rüdesheim gelöscht werden. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Warum die Gartenhütte in Brand geriet ist derzeitig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 bei der zuständigen Kriminalpolizei in Wiesbaden zu melden.

5. Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

1. Heidenrod, Wisperstraße, Samstag, 02.11.2024, 14:00 Uhr

Samstag gegen 14:00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem PKW die Wisperstaße in 65321 Heidenrod-Geroldstein in Fahrtrichtung Lorch. Auf Höhe der Hausnummer 2 stieß der Unbekannte gegen einen dort geparkten PKW Fiat und verursachte dabei Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem PKW in Fahrtrichtung Lorch ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Verursacher machen können, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach Telefon (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Idstein, Am Bahnhof, Samstag, 02.11. 2024, 12:05 Uhr bis 12:40 Uhr

In Idstein kam es am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Unfallflucht. Die Halterin eines PKW Seat musste nach dem Einkauf Beschädigungen an ihrem Fahrzeug feststellen. Zwischen 12:05 Uhr und 12:40 Uhr beschädigte ein anderes, unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen Seat der Frau aus Hünstetten am Heck. Leider entfernte sich auch in diesem Fall der oder die Unfallverursacherin von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000EUR beziffert. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

