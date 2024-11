PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Papiercontainer brennt +++ Haustür beschädigt +++ Bei unnötigem Fahrmanöver in Böschung gelandet

Bad Schwalbach (ots)

1. Papiercontainer brennt,

Eltville am Rhein, Weinhohle, Donnerstag, 31.10.2024, 08:30 Uhr

(fh)In Eltville brannte am Donnerstagmorgen die Altpapiermülltonne eines Supermarktes. Gegen 08:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Einkaufsmarkt in der Weinhohle gerufen. Mitarbeiter hatten die brennende Tonne zuvor dort festgestellt. Das Feuer hat nicht auf das Gebäude des Marktes übergegriffen und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Da der Rauch zwischenzeitlich jedoch in den Laden gezogen war, löste dort der Feueralarm aus und alle anwesenden Personen mussten das Gebäude verlassen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat.

2. Haustür beschädigt,

Waldems-Niederems Schönwaldstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 18:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben Unbekannte im Waldemser Ortsteil Niederems die Haustür eines Mehrfamilienhaues beschädigt. Gegen 18:50 Uhr ging der Glaseinsatz der Hauseingangstür in der Schönwaldstraße zu Bruch. Offenbar hatten die Täter diesen mit einem Gegenstand eingeschlagen und so einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Hinweise zu den Verantwortlichen liegen bislang nicht vor, die Polizei in Idstein ermittelt und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Bei unnötigem Fahrmanöver in Böschung gelandet, Aarbergen-Kettenbach, Rathausstraße, Freitag, 01.11.2024, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ist ein junger Autofahrer in Aarbergen-Kettenbach unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug in einer Böschung gelandet. Gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei zum Bürgerhaus in Kettenbach gerufen, da dort ein Fahrzeug in einer Böschung gegen einen Baum geprallt sei. Vor Ort konnten der verantwortliche 23-jährige Fahrer sowie sein seitlich in der Böschung liegender Mazda MX5 angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der alkoholisierte Mann auf dem Parkplatz in der Rathausstraße "gedriftet" sein und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Er durchbrach in der Folge einen Maschendrahtzaun, stürzte die Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum, wodurch ein weiteres Abrutschen des Mazda verhindert wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Beamten nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

