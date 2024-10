POL-RTK: Als Wasserableser getarnt Wohnung betreten +++ Mit Geldwechseltrick agiert +++ Rüttelplatte aus Baucontainer entwendet +++ Fahrradfahrer nach Kollision gesucht

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Als Wasserableser getarnt Wohnung betreten, Bad Schwabach, Wiedbachstraße, Dienstag, 29.10.2024, 15:30 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach haben sich am Dienstagnachmittag zwei Betrüger als Wasserableser ausgegeben und mithilfe dieser List eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15:30 Uhr klingelten die beiden Männer bei der Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Wiebachstraße und erhielten, unter dem Vorwand den Wasserzähler überprüfen zu wollen, Einlass. Einer der angeblichen Handwerker ging mit der Bad Schwalbachern zu ihrem Wasserzähler, was dem anderen die Möglichkeit offenbarte, die restliche Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Erst als die beiden Männer ihre "Arbeiten" erledigt und das Haus verlassen hatten, fiel der Dame auf, dass eine Geldkassette sowie ihr Sparbuch aus der Wohnung fehlten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

Hinweise im vorliegenden Fall werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Mit Geldwechseltrick agiert, Idstein, Bahnhofstraße, Dienstag, 29.10.2024, 15.10 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hat eine Trickdiebin in Idstein die Mitarbeiterin eines Massage-Studios bestohlen. Um 15:10 Uhr betrat die Unbekannte den Laden in der Bahnhofstraße und bat die anwesende Mitarbeiterin darum, ihr Geld zu wechseln. Im Verlauf der Unterhaltung gelang es der geschickten Täterin die Mitarbeiterin abzulenken und in einem unbemerkten Augenblick 100 Euro einzustecken, mit denen sie anschließend die Flucht antrat.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zu der Diebin unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Rüttelplatte aus Baucontainer entwendet, Heidenrod, Landesstraße 3455, Freitag, 25.10.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 08:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurden Diebe auf einer Baustelle bei Heidenrod fündig. Zwischen Freitag und Montag begaben sich die Langfinger zu der Baustelle am Sportplatz nahe der Landesstraße 3455 und brachen dort einen Baucontainer auf. Aus diesem nahmen sie eine Rüttelplatte im Wert von knapp 2.500 Euro an sich, verstauten sie in einem transportfähigen Fahrzeug und fuhren anschließend davon.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwabach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Fahrradfahrer nach Kollision gesucht, Niedernhausen, Bahnhofstraße/Wiesbadener Straße, Montag, 28.10.2024, 07:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen stieß ein Fahrradfahrer in Niedernhausen mit einem Pkw zusammen und flüchtete anschließend vom Unfallort. Den Angaben einer 39-jährigen Niedernhausenerin zufolge, sei sie gegen 07:15 Uhr mit ihrem blauen Dacia im die Wiesbadener Straße in Niedernhausen entlanggefahren. Im Kurvenbereich, unmittelbar hinter der Kreuzung zur Bahnhofstraße, sei ihr plötzlich auf ihrer Spur ein Fahrradfahrer entgegengekommen und gegen die Front ihres Pkw gestoßen. Der Radfahrer habe jedoch den dabei entstandenen Schaden ignoriert und sei in Richtung der Bahnhofstraße geflüchtet. Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 1,85 m großen, 20-25 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann mit athletischer Figur gehandelt haben. Er habe gekräuselte Locken gehabt und eine grüne Jacke getragen. Am Fahrzeug der Autofahrerin entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Fahrradfahrer oder dem Unfall machen können und bittet diese sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

