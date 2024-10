PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendieb verletzt Polizisten +++ Einbrecher verschreckt +++ Sachbeschädigung auf Baustellengelände +++ Bushaltestelle muss dran glauben

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendieb verletzt Polizisten,

Kiedrich, Sonnenlandstraße, Samstag, 26.10.2024, 10:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen leistete in Kiedrich ein renitenter Ladendieb bei seiner Kontrolle erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Gegen 10:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Supermarkt in der Sonnenlandstraße gerufen, da dort ein Ladendieb gestellt worden war. Beim Eintreffen der Beamten wurde ihnen von einer Mitarbeiterin der deutlich alkoholisierte 26-Jährige gezeigt, welcher zuvor Tabakwaren gestohlen hatte und dabei erwischt worden war. Der Dieb versuchte im Beisein der Beamten aus der Kontrolle zu fliehen. Als er daraufhin gepackt wurde, trat er mehrfach um sich und traf die beiden Polizisten. Es gelang diesen den 26-Jährigen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann ins Gewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Dieses durfte er am darauffolgenden Morgen wieder verlassen. Die beiden Beamten wurden durch die Tritte leicht verletzt.

2. Einbrecher verschreckt,

Idstein, Rudolfstraße, Samstag, 26.10.2024, 22:40 Uhr

(fh)Am späten Samstagabend verschreckte eine Apothekenmitarbeiterin zwei maskierte Einbrecher, die ihre Rechnung offenbar ohne die anwesende Frau gemacht hatten. Gegen 22:40 Uhr näherten sich die beiden Täter der Apotheke in der Rudolfstraße. Während einer der beiden an einem Seitenfenster "Schmiere stand" schlug der andere die Außenbeleuchtung am Gebäude ab. Die zu diesem Zeitpunkt anwesende Mitarbeiterin bemerkte den anstehenden Einbruchsversuch der beiden, machte durch Klopfen an die Scheibe auf sich aufmerksam und schlug die Einbrecher so in die Flucht. An der Beleuchtungseinrichtung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizeistation Idstein ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung auf Baustellengelände, Walluf, Am Klingenweg, Samstag, 26.10.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 11:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag trieben Vandalen ihr Unwesen auf einem im Bau befindlichen Gebäude in Walluf. Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Unbekannten den Rohbau in der Straße "Am Klingenweg" und sorgten dort für diverse Beschädigungen, unter anderem an Fenstern und Wänden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe der Baustelle werden von der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

4. Bushaltestelle muss dran glauben,

Idstein, Escher Straße, Festgestellt: Sonntag, 27.10.2024, 17:30 Uhr

(fh)Am Sonntag haben Unbekannte eine Bushaltestelle in Idstein beschädigt und hierdurch einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet. Gegen 17:30 Uhr wies die Haltestelle "Am Forsthaus" in der Escher Straße zwei eingeworfene Scheiben auf. Die Unbekannten hatten diese offenbar mit Steinen eingeworfen und so einen Schaden von knapp 1.000 Euro verursacht.

Die Polizeistation Idstein ermittelt wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell