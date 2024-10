PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalismus und Diebstahl auf Kindergartengelände +++ Lichtkontrollen zur Dunklen Jahreszeit

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalismus und Diebstahl auf Kindergartengelände, Idstein, Limburger Straße, Montag, 21.10.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 22.10.2024, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben Vandalen auf dem Gelände eines Idsteiner Kindergartens ihr Unwesen getrieben. Zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 11:00 Uhr suchten die Unbekannten das Gelände der Einrichtung in der Limburger Straße auf und hielten sich dort offenbar für einen längeren Zeitraum auf. Zum einen hinterließen sie Müll und Scherben, zum anderen stahlen sie eine Uhr, Handtücher und eine Wäscheklammerhalterung. Bislang liegen keine Hinweise zu den Verursachern vor, sodass die Polizei in Idstein die Mithilfe der Bevölkerung benötigt. Sollten Ihnen in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen rund um die Limburger Straße aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

2. Lichtkontrollen zur Dunklen Jahreszeit, Oestrich-Winkel, Donnerstag, 24.10.2024, 22:10 Uhr bis Freitag, 25.10.2024, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis die aktuelle "Dunkle Jahreszeit" zum Anlass genommen und Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere die Überprüfung der Beleuchtung stand im Fokus. Die korrekte und funktionstüchtige Beleuchtung Ihres Fahrzeugs ist ein wesentlicher Baustein der zur Verkehrssicherheit im Straßenverkehr beiträgt und hilft, sowohl potenzielle Gefahrquellen frühzeitig zu erkennen, als auch Ihr Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen. Daher hatten sich am späten Donnerstagabend Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen von Rüdesheim und Eltville in Oestrich-Winkel postiert. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge, mit 18 Insassen und ein Fahrradfahrer kontrolliert. Bei gleich vier Fahrzeugen lagen Mängel bei den Beleuchtungseinrichtungen vor, bei einem Fahrzeug wäre die Hauptuntersuchung längst fällig gewesen. Eine weitere Autofahrerin wurde aus dem Verkehr gezogen, da sie unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge.

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch weitere Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell