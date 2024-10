PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Feuer in Schule gelegt +++ Einbrecher durchsuchen Wohnhaus +++ Verkaufsautomat aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Feuer in Schule gelegt,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Montag, 21.10.2024, 19:15 Uhr

(fh)Am Montagabend sind Unbekannte in eine Niedernhausener Schule eingebrochen und haben dort ein Feuer gelegt. Gegen 19:15 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Meldungen über dunklen Qualm aus Richtung der Schule ein. Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zu der Einrichtung im Lenzhahner Weg und konnten ein Feuer im Bereich der Schultoiletten ausfindig machen. Den Feuerwehrleuten gelang es umgehend den Brand in Form von mehreren dort gestapelten und angezündeten Gegenständen zu löschen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten zuvor über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Sanitärräume eingestiegen waren. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher durchsuchen Wohnhaus,

Niedernhausen-Oberjosbach, Niederjosbacher Straße, Samstag, 12.10.2024, 06:00 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024, 21:00 Uhr

(fh)In der Woche vom 12.10.2024 bis zum 20.10.2024 sind Einbrecher in ein Haus in Niedernhausen-Oberjosbach eingestiegen. Im besagten Zeitraum nutzten die Täter die Abwesenheit der Hausbewohnenden in der Niederjosbacher Straße aus und betraten deren Grundstück. Hier angekommen, versuchten sie zunächst eine Terrassentür sowie eine Balkontür aufzubrechen, scheiterten jedoch zwei Mal. Mehr Erfolg hatten sie bei einem Badfenster, welches sie einschlugen und so in das Anwesen gelangten. Sämtliche Räume wurden durchsucht, offenbar aber keine Gegenstände gestohlen. Durch das gewaltsame Aufbrechen entstand am Gebäude ein Gesamtschaden von knapp 2.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Verkaufsautomat aufgebrochen,

Hünstetten-Limbach, Hauptstraße, Montag, 21.10.2024, 02:20 Uhr bis 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Diebe einen Verkaufsautomaten in Hünstetten-Limbach auf. Zwischen 02:20 Uhr und 08:30 Uhr hebelten die Täter den in der Hauptstraße vor dem Dorfgemeinschaftshaus aufgestellten Lebensmittelautomaten auf und entnahmen Münzgeld. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend das Weite. Der Automat selbst wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

