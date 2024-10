PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation: Unfall zwischen Pkw und Sattelzug - Zwei Verletzte +++

Bad Schwalbach (ots)

Unfall zwischen Pkw und Sattelzug - Zwei Verletzte, Gemarkung Idstein, Bundesautobahn 3, Sonntag, 20.10.2024, 7.05 Uhr

(ro)Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 7.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 28-Jähriger mit einem Mercedes auf der mittleren von drei Spuren in Richtung Frankfurt unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund von Übermüdung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und seitlich mit einem Lkw kollidierte, der neben dem Mercedes den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch den Aufprall überschlug der Mercedes sich, bevor er wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand kam. Der 56 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Pkw-Fahrer und dessen 23-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall. Der Rettungsdienst brachte sie in naheliegende Krankenhäuser. An dem Mercedes sowie an der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von knapp 200.000 Euro. Alle drei Fahrstreifen mussten nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Der Sattelzug sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

