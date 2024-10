PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbrecher am Werk+++Kellerabteil aufgebrochen+++Security Bediensteter verletzt+++Diebstahl von Jacken+++Wohnhausbrand+++Mit Glasflasche geschlagen+++Körperverletzung+++Kellerabteil aufgebrochen+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Einbrecher am Werk+++ Taunusstein-Neuhof, Müllerwies In der Zeit vom 12.10. - 19.10.2024 brachen der oder die Täter, letztendlich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe, in ein Einfamilienwohnhaus ein. Im Wohnhaus entwendeten sie Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 EUR geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

+++Kellerabteil aufgebrochen+++ 65510 Idstein-Wörsdorf, Am Metzengraben 10, Montag, den 14.10.2024, 07:00 Uhr - Samstag, den 19.10.2024, 19:00 Uhr Während sich die Mieter des Kellerabteils im Urlaub befanden, verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Kellerabteils. Dort entwendete er das Fahrrad und den Werkzeugkasten der Familie. Insgesamt wurden Gegenstände in einem Wert von ca. 400 EUR entwendet. Der Sachschaden an der Kellertür beträgt ca. 200 EUR. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 93994-0 zu melden.

+++Security Bediensteter verletzt+++ Schlangenbad-Wambach, Bärstadter Straße dortige Kerbe Veranstaltung, Freitag, 18.10.2924, 23:00 Uhr Ein 19-jähriger Schlangenbader wurde aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes durch den 35-jährigen Security Bediensteten aufgefordert die dortige Zelt-Kerb zu verlassen und sich von dieser zu entfernen. Vor dem Zelt kam es dann zu einem Schlag mit dem Ellenbogen in das Gesicht des Security Mitarbeiters. Gegen den 19-jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

+++Täter entwenden Jacken+++ 65527 Niedernhausen-Niederseelbach, Bürgerhaus, Samstag, den 19.10.2024, 02:05 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es während der Niederseelbacher Kerb zu einem Diebstahl von mehreren Jacken. Die vier Männer zwischen 21 und 24 Jahren betraten die Bürgerhalle in Niederseelbach und entwendeten etappenweise diverse Jacken von der Garderobe und verbrachten diese nach draußen zu einem abgestellten PKW. Ein aufmerksamer 20-jähriger Besucher stellte den 21-jährigen Täter zur Rede und wurde hierbei gewaltsam zu Boden gestoßen, sodass er sich am Finger verletzte. Weitere aufmerksame Besucher konnten den PKW ausfindig machen und umstellten diesen. Durch die Hilfe der Kerbe-Besucher konnten alle Personalien der Täter durch die Polizei festgehalten werden. Weiter konnten die entwendeten Jacken an die ursprünglichen Besitzer wieder zurückgegeben werden. Die vier Täter, alle deutscher Nationalität, müssen sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. Zeugen, die Angaben zur Körperverletzung an dem 21-jährigen Besucher oder dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 93994-0 in Verbindung zu setzen.

+++Wohnhausbrand+++ Oestrich-Winkel, Hallgarten, Tannenweg, Samstag, 19.10.2024, 21:37 Uhr Am Samstag, den 19.10.2024, gegen 21:37 Uhr teilte eine alleinlebende, 88-jährige Seniorin der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises telefonisch mit, dass ihr Haus brennt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Flammen. Die Bewohnerin konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Zufahrtswege ab und informierte die umliegenden Anwohner. Es bestand jedoch keine Gefahr der Ausbreitung auf benachbarte Wohnhäuser. Die Feuerwehr vermutet als Brandursache einen Holzofen. Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Wiesbaden geführt.

+++Mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen+++ Eltville, Freygäßchen 1, Sonntag, 20.10.2024, 02:00 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in dem Hotel & Eventlocation Burg Crass. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schüttete der unbekannte Täter dem 55-jährigen Geschädigten ohne erkennbaren Grund Wein ins Gesicht. Im Anschluss wurde der Geschädigte geschubst und danach mit einer Glasflasche ins Gesicht beziehungsweise auf den Kopf geschlagen. Der Täter wurde daraufhin von dem Sicherheitsdienst der Örtlichkeit verwiesen und konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 909040 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

+++Körperverletzung zwischen Brüdern+++ 65527 Niedernhausen-Niederseelbach, Bürgerhaus, Sonntag, den 20.10.2024, 02:16 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Kerb in Niederseelbach zu Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern deutscher Nationalität. Scheinbar waren sich die 39 und 45 Jahre alten Brüder uneinig wer die nächste Runde Getränke bezahlen darf. Daraufhin schlug der 39-Jährige seinem Bruder mit der Faust ins Gesicht. Dieser musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht werden. Der 39-jährige Bruder wird sich nun zu einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

