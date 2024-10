POL-RTK: Nach diversen Straftaten auch Widerstand geleistet +++ Vandalen ziehen durch Idstein +++ Fassade von Hotel beschmiert

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Nach diversen Straftaten auch Widerstand geleistet, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Donnerstag, 17.10.2024, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag hat ein Mann in Oestrich-Winkel zunächst eine Frau und nach seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt. Gegen 03:00 Uhr wurden die Beamten in die Hauptstraße gerufen, da dort ein aggressiver Mann eine Tür beschädigt und eine Anwohnerin angegriffen und verletzt hatte. Beim Eintreffen der Streife richteten sich die Aggressionen des 47-Jährigen umgehend gegen die Polizisten. Neben diversen getätigten Beleidigungen und Bedrohungen versuchte der Mann auch die Beamten zu schlagen. Dies konnte verhindert werden, indem er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahm ihm ein Arzt Blut ab und die Beamten brachten ihn ins Gewahrsam nach Wiesbaden. Auch auf der Fahrt und im Gewahrsam beruhigte sich der 47-Jährige nicht und biss sogar einen Polizisten ins Bein. Weiterhin trat er mit Kniestößen um sich.

Er muss sich nun wegen diverser Straftaten unter anderem gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Idstein, Wörsdorf, Brandgasse/Ringgasse/Kirmsseweg, Dienstag, 15.10.2024 bis Mittwoch, 16.10.2024, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch sind Unbekannte durch Idstein und Wörsdorf gezogen und haben insgesamt vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. In der Brandgasse traf es gleich zwei Pkw, einen Tesla und einen Ford Fiesta, in der Ringgasse und dem Kirmsseweg einen Volvo bzw. einen Mercedes. Alle Fahrzeuge wiesen nach den Taten diverse Kratzer auf, der Gesamtschaden summiert sich auf etwa 10.000 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit von der Polizei geprüft. Die Polizeistation in Idstein ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wem ist in den vergangenen Tagen in den besagten Straßen etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Fassade von Hotel beschmiert,

Rüdesheim am Rhein, Kirchstraße, Montag, 14.10.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag beschmierten Unbekannte die Fassade eines Hotels. Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr stellten Verantwortliche der Unterkunft an einer Hauswand mehrere Schriftzüge fest. Die Täter hatten offenbar Blumen benutzt und mit deren Abrieb die Worte an die Wand gebracht. Am Montag gegen 16:30 Uhr war die Fassade noch unbeschädigt gewesen. Dir erforderlichen Reinigungskosten werden auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

