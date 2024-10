PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Tierarztpraxis eingestiegen +++ Bushaltestelle mit Steinen beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. In Tierarztpraxis eingestiegen,

Idstein, Walramstraße, Montag, 14.10.2024, 19:30 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 08:00 Uhr

(fh)In Idstein kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr begaben sich die Einbrecher zur Praxis in der Walramstraße und hebelten mit einem Werkzeug ein Fenster auf. Über diese Einstiegsstelle gelangten sie in die Innenräume und brachen ein Lager auf, aus dem sie sich an Medikamenten und Bargeld bedienten. Weiterhin nahmen sie eine Geldkassette an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Bei dem gewaltsamen Vorgehen der Diebe entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Bushaltestelle mit Steinen beschädigt, Waldems-Bermbach, Hauptstraße Dienstag, 15.10.2024, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2024, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Waldems-Bermbach aus. Die Scheibe der Haltestelle "Bermbach Steinmorgen" wies am frühen Mittwochmorgen Beschädigungen auf, die auf Würfe mit Steinen zurückzuführen sind. An der Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro, von den Verursachern fehlt bislang jede Spur.

Daher nimmt die Polizeistation Idstein Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

