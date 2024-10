PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Neue Schutzfrau vor Ort für das Idsteiner Land, Idstein, seit September 2024

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit September dieses Jahres ist Jeanette Schick die neue Schutzfrau vor Ort in der Polizeidirektion Rheingau-Taunus. Sie ist somit die neue polizeiliche Ansprechperson im Idsteiner Land und beerbt ihre Kollegin Hatun Deitz. Polizeihauptkommissarin Hatun Deitz zieht es nach 22 Jahren in der Polizeistation Idstein, von denen sie die letzten vier Jahre als Schutzfrau vor Ort tätig war, beruflich in das Polizeipräsidium nach Wiesbaden. Ihre Nachfolge tritt nun die 37-jährige Polizeihauptkommissarin Jeanette Schick an, die ebenso wie ihre Vorgängerin privat wie beruflich eng mit dem Idsteiner Land verbunden ist. Die gebürtige Wiesbadenerin, die selbst Verwandtschaft in Idstein hat, sammelte im Rahmen eines Praktikums bereits 2009 das erste Mal Erfahrung in der Polizeistation Idstein. Nachdem sie zum Start ihrer beruflichen Laufbahn verschiedene Zwischenstopps in Wiesbaden und dem Main-Taunus-Kreis eingelegt hatte, zog es sie 2015 wieder dahin, wo alles begann, nach Idstein. Bis 2024 fuhr die zweifache Mutter in und um Idstein Streife und kennt das Zuständigkeitsgebiet somit aus dem Effeff. Besonders am Herzen liegt ihr die Zusammenarbeit mit Kindern und Senioren. "Zum einen möchte ich eine bestmögliche Verbindung und Vertrauen zur Polizei bei Kindern von Klein auf aufbauen und zum anderen Seniorinnen und Senioren in Phänomenbereichen schützen und unterstützen, die ihnen nicht bekannt - teilweise nicht vorstellbar - sind. Dabei profitiere ich natürlich von dem herausragenden Netzwerk, dass mir meine Vorgängerin hinterlassen hat und bin froh, an dieses anknüpfen zu können."

Jeanette Schick wird regelmäßig zu Fuß auf ihren Streifengängen in den verschiedenen Kommunen unterwegs und ansprechbar sein. Darüber hinaus erreichen Sie sie unter (06126) 9394-11. Ihre E-Mail-Adresse lautet: svo.idsteinerland.ppwh@polizei.hessen.de

Zum Hintergrund:

Der "Schutzmann vor Ort" bzw. die "Schutzfrau vor Ort" ist ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten KOMPASS-Projektes, bei dem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören die Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

