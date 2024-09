POL-KB: Allendorf-Bromskirchen - Carport brennt, technischer Defekt wahrscheinlich

Korbach (ots) - Auf Bargeld abgesehen hatten es unbekannter Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bad Arolsen. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27. September) und Sonntagmorgen (29. September) drangen die Täter in das Gebäude eines Warenlagers in der Straße Am Papiermühler Weg ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Hier durchsuchten die die Aufenthaltsräume der Mitarbeiter und weiteren ...

