PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bewegungsmelder verschreckt Einbrecher +++ Diebe nehmen Batterien von zwei Baustellen-Ampeln mit +++ Zwei E-Scooter gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter entwendet,

Niedernhausen, Ilfelder Platz, Montag, 14.10.2024, zwischen 10:00 Uhr und 15:55 Uhr

(Reu) Am Montag kam es in Niedernhausen am Ilfelder Platz zum Diebstahl eines E-Scooters der Marke "Ninebot". Der Roller war am Bahnhof im Bereich der Gleise abgestellt und mit einem Fahrradschloss an ein Treppengeländer angeschlossen. Von dort wurde er zwischen 10:00 Uhr und 15:55 Uhr entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von 300 Euro.

Etwaige Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06126-93940 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Diebe nehmen Batterien von zwei Baustellen-Ampeln mit, Rüdesheim, Landstraße 3034, Montag, 14.10.2024, 23:00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 06:06 Uhr

(Reu) Unbekannte Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag auf die Batterien zweier mobiler Baustellen-Ampeln abgesehen, die auf der Landstraße 3034 in der Rüdesheimer Gemarkung zur Verkehrsregelung aufgestellt sind. Der oder die unbekannten Täter brachen dafür zwischen Montag, 14.10.24, 10:00 Uhr und Dienstag, 15.10.24, 06:06 die Batteriekisten auf und entwendeten die beiden Aggregate im Wert von ca. 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen Schwerem Diebstahl, sondern auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06722-91120 an die Polizeistation Rüdesheim.

3. Bewegungsmelder verschreckt Einbrecher, Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße, Montag, 14.10.2024, 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend verhinderte ein Bewegungsmelder, dass Einbrecher in Taunusstein-Neuhof an Beute gelangen konnten. Gegen 20:30 Uhr begaben sich die Täter zu einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße und brachen über das Fenster eines Wintergartens in das Anwesen ein. Im Flur des Hauses lösten sie mutmaßlich einen Bewegungsmelder aus, der dafür sorgte, dass die Unbekannten beschleunigt die Beine in die Hand nahmen und flüchteten. Demnach kam es zu keinem Diebstahl, dennoch entstand durch das Vorgehen ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise in der Sache nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Gesicherter E-Scooter gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Montag, 14.10.2024, 15:00 Uhr

(fh)In der Europastraße in Rüdesheim wurde am Montagnachmittag ein E-Scooter vor einem Einkaufsmarkt gestohlen. Gegen 15:00 Uhr nutzte der Dieb oder die Diebin einen kurzen, unbeobachteten Moment aus, um das Schloss des Rollers der Marke Segway zu knacken und den Scooter im Wert von knapp 1.100 Euro zu stehlen. Zuletzt war an dem Gefährt das Kennzeichen "377 JXD" angebracht.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell