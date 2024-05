Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 21.5.2024, 10.10 Uhr auf der L 586 in Sendenhorst. Die 59-Jährige aus Hilter bog mit ihrem Pkw von einer Zufahrt auf die Landstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 61-jährigen Lippstädters, der die L 586 von Sendenhorst in Richtung Albersloh befuhr. Kräfte der Feuerwehr retteten die eingeklemmte 59-Jährige aus ihrem stark beschädigten Pkw. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau, zwei Leichtverletzte - den 61-Jährigen sowie eine 57-jährige Lippstädterin - in Krankenhäuser. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die beschädigten Autos wurde abgeschleppt. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der verunreinigten Straße. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell