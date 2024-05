Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Mofa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 21.5.2024, 6.20 Uhr in Sassenberg ereignet hat. Ein 49-jähriger Sassenberger befuhr mit seiner Mofa die Kreisstraße 18 in Richtung B 64. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Greffener mit seinem Pkw den Warendorfer Landweg. Als er mit dem Auto die Kreisstraße 18 überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofafahrer. Dabei wurde der Sassenberger verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell