Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Auffahrunfall drei Verletzte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.2.2024, 15.00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der Geißlerstraße in Beckum. Zwei Autofahrer befuhren hintereinander die Geißlerstraße zwischen Beckum und Neubeckum. Der vorausfahrende 40-jährige Ennigerloher musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt halten und der nachfolgende 44-jährigen Beckumer fuhr mit seinem Auto auf das stehende Fahrzeug auf. Im Pkw des Beckumers befanden sich ein Neunjähriger und eine 40-Jährige aus Ennigerloh. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau sowie das leichtverletzte Kind und den leichtverletzten Ennigerloher in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell