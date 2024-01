POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl.

Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (16.01.2024) gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Wohnungsbrand in einer Einzimmerwohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung, so dass es keine Verletzten gab. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange, aber erste ...

mehr