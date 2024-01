Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verdächtiger nach Diebstählen festgenommen - Zeuge hilft bei Festnahme.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe hat am Dienstagnachmittag (16.01.2024) gegen 16 Uhr einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gewerbsmäßige Diebstähle begangen zu haben. Passanten hatten die Beamten auf zwei verdächtige Personen aufmerksam gemacht, die sich auffällig die Auslagen der Geschäfte in der Innenstadt ansahen. Eine Person flüchtete beim Erblicken der Polizei sofort. Der 50-jährige Dieb konnte mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen, einem 56-jährigen Mann aus Hamburg, im Bereich Lange Straße / Am Schliepsteiner Tor gestellt und festgehalten werden. Bei der Durchsuchung von ihm wurden gestohlene Kleidungsstücke, Parfüm und ein Rasierer im Wert von über 700 Euro sichergestellt. Der Dieb, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der zweite Verdächtige, ein 37-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bad Salzuflen, wurde nach einer Personalienfeststellung entlassen - eine Täterschaft wird nun geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

