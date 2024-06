POL-BI: Nachtrag zu: Täter flexen Geldtransporter auf und machen Beute

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stellten am Donnerstag, 27.06.2024, einen mutmaßlichen Drogendealer an der Stresemannstraße, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag. Bei einem Einsatz im Rahmen der "Sicheren Innenstadt" bestreiften Polizisten unter anderem die Stresemannstraße. Gegen 23:30 Uhr hielten sie mit ihrem Streifenwagen an dem dortigen U-Bahnabgang. In diesem Moment ergriff ein Mann ...

