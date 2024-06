Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogendealer muss die Untersuchungshaft antreten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stellten am Donnerstag, 27.06.2024, einen mutmaßlichen Drogendealer an der Stresemannstraße, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag.

Bei einem Einsatz im Rahmen der "Sicheren Innenstadt" bestreiften Polizisten unter anderem die Stresemannstraße. Gegen 23:30 Uhr hielten sie mit ihrem Streifenwagen an dem dortigen U-Bahnabgang. In diesem Moment ergriff ein Mann die Flucht und lief in Richtung Jahnplatz. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der Mann lief über die Verteilerebene des Jahnplatztes und tauchte vor einer Pizzeria wieder auf. Als er weiter in Richtung Altstadt flüchtete, wurde er von Beamten überwältigt und festgenommen.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei ihm eine große Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie ein griffbereites Pfefferspray.

Da der 24-jährige Mann ohne festen Wohnsitz keine Angaben zu seiner Person machen wollte, nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache. Dort konnten sie seine Identität zweifelsfrei feststellen und fanden heraus, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels vorliegt.

Er muss sich nun erneut wegen des Handels mit Drogen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell