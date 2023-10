LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag befuhr eine 65jährige mit ihrem Renault die B85 von Bad Berka nach Blankenhain. Aufgrund eines menschlichen Bedürfnisses steuerte sie einen Waldparkplatz zwischen beiden Ortslagen an und ging kurz in den Wald. In den fünf Minuten ihrer Abwesenheit gelang es unbekannten Tätern eine Seitenscheibe des Pkw einzuschlagen und die auf der Rücksitzbank liegende Handtasche samt Inhalt und den getätigten Einkauf zu entwenden. Der Sachschaden am ...

